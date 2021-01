Corée de Nord : Kim Jong Un veut renforcer ses capacités militaires

Selon un rapport présenté mardi, Kim Jong Un souhaite augmenter les forces militaires de son pays. Le dirigeant nord-coréen refuse toutefois de prononcer le mot «nucléaire».

Dans un rapport présenté au congrès du Parti des travailleurs, réuni à Pyongyang, Kim Jong Un s’est engagé à placer «les capacités de défense de l’Etat à un niveau bien supérieur, et à fixer des buts à atteindre pour réaliser cela», rapporte l’agence officielle nord-coréenne KCNA.

Après avoir échangé insultes et menaces de guerre nucléaire, Kim Jong Un et le président américain Donald Trump ont opéré un extraordinaire rapprochement, marqué par trois rencontres aussi historiques que symboliques.

Un «chien enragé»

Mais aucun progrès n’a été réalisé sur l’épineux dossier des programmes nucléaire et balistique de Pyongyang. Et les négociations sont au point mort depuis le fiasco du deuxième sommet entre les deux hommes en février 2019 à Hanoi.

Et les experts estiment que le leader nord-coréen entend utiliser le 8e congrès du Parti des travailleurs de Corée, qui s’est ouvert mardi, pour adresser un message au prochain gouvernement américain.

«Renforcer les capacités nucléaires»

KCNA n’a fait aucune référence à l’arme nucléaire, et n’a pas précisé la nature des buts à atteindre en matière de défense.

«M. Kim ne veut pas prononcer le mot «nucléaire» alors que Joe Biden prend ses fonctions ce mois-ci, et qu’il sait que la position du futur président au sujet de Pyongyang est de ne faire aucun compromis, contrairement à celle de son prédécesseur.»

Programmes nucléaires interdits

Sous la présidence de Joe Biden, les États-Unis devraient revenir à une approche beaucoup plus classique vis-à-vis de Pyongyang, en insistant notamment sur le fait qu’il faudra des progrès notoires dans les discussions de travail avant même d’envisager une nouvelle rencontre entre chefs d’Etats.

Et celui-ci a pendant des décennies alloué au développement de ces programmes de vastes ressources, quitte à écoper de sanctions toujours plus pénalisantes pour son économie et sa population.