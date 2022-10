Los Angeles : Kim Kardashian a fêté ses 42 ans dans un fast-food

Les millions ne peuvent rien contre la météo. Kim Kardashian en a fait l’expérience vendredi 21 octobre 2022, jour de ses 42 ans. Alors que l’Américaine, qui rend la coiffure de flemmarde tendance , avait prévu de fêter son anniversaire au concert d’Usher à Las Vegas avec des copines, sa mère et sa sœur Khloé, ses plans ont été contrariés par de forts vents. Au moment où le jet approchait de la ville du péché, les contrôleurs aériens ont averti le pilote qu’un atterrissage était trop risqué et l’appareil a dû faire demi-tour, rapporte TMZ .

Qu’à cela ne tienne, une fois de retour à Los Angeles, Kim et sa clique sont montées dans un bus loué pour l’occasion pour poursuivre la fête. La bande s’est rendue dans un fast-food pour manger des burgers, comme si de rien n’était. Cette partie de la soirée a évidemment été documentée par celle qui ne connaissait pas les tortellinis. Vêtue d’un pantalon et d’un soutien-gorge pailletés Dolce & Gabbana et portant un énorme collier ras du cou en cristal avec un gros pendentif en forme de croix, Kim détonnait un peu dans l’établissement. Elle a tout de même précisé qu’elle avait pris un boa pour se couvrir.