Kim Kardashian a marié Lukas Gage et Chris Appleton 

Kim Kardashian n’avait encore jamais marié deux personnes. C’est désormais chose faite. L’Américaine de 42 ans, à voir prochainement dans «American Horror Story», a en effet uni l’acteur Lukas Gage et le coiffeur des stars Chris Appleton vendredi 28 avril 2023. La cérémonie s’est déroulée dans la Little White Chapel à Las Vegas. «J’ai été très honorée de pouvoir célébrer un mariage à Las Vegas! Je ne pourrais pas être plus heureuse pour vous deux», a posté Kim le 1er mai 2023 sur Instagram.