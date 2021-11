Romance : Kim Kardashian a retrouvé l’amour

La star de téléréalité sort depuis peu avec le comédien Pete Davidson. Ils ont été vus main dans la main.

Kim Kardashian ne cache plus sa romance avec le comédien et humoriste Pete Davidson.

Le couple était également présent au 66e anniversaire de la mère de Kim, Kris Jenner, qui s’est déroulé dans la villa de cette dernière, comme l’atteste une photo de la fête postée sur Instagram. «Ils apprennent à mieux se connaître et s’entendent bien. Kim aime son étincelle. Il est très drôle, divertissant et il la rend heureuse», a confié une source à «People». La milliardaire semble donc avoir tiré un trait définitif sur son mariage avec le rappeur Kanye West. Les deux ex sont toujours en procédure de divorce. Avant de rencontrer Kim, Pete a eu de nombreuses compagnes célèbres, telles qu’Ariana Grande, Kaia Gerber, Kate Beckinsale ou encore Phoebe Dynevor.