Kim Kardashian aurait photoshopé sa nièce

États-Unis : Kim Kardashian accusée d’avoir photoshopé sa nièce

La femme d’affaires aurait retouché des photos montrant sa fille Chicago en compagnie de sa cousine True.

Que Kim Kardashian, ou l’une de ses soeurs, use et abuse de Photoshop pour paraître plus mince, faire disparaitre de la cellulite ou des boutons n’étonne plus personne. Mais que la compagne de Pete Davidson utilise le logiciel de retouches sur l’une de ses nièces est nettement plus surprenant, pour ne pas dire effrayant.