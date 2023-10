Kim Kardashian appelée à être juré dans un procès pour meurtre

Kim Kardashian, qui suit des cours de droit en vue de devenir avocate , a vu la justice en action de près. En effet, elle a été appelée à faire partie du jury d’un procès qui s’est tenu au palais de justice de Van Nuys à Los Angeles. D’après TMZ, elle y a passé toute la semaine. Elle et les autres jurés devaient déterminer la culpabilité de deux hommes accusés de meurtre dans un contexte de guerre entre gangs en Californie.

Un reporter du site américain a rapporté que Kim Kardashian avait traitée comme n’importe quel autre juré et qu’elle avait été vue de nombreuses fois en train de discuter avec ses collègues lors des pauses. Elle a également été questionnée par les avocats de la défense et ceux du bureau du procureur lors d’une audience préliminaire. Pour l’anecdote, le garde du corps de l’Américaine de 42 ans ne l’a pas lâchée d’une semelle. Même dans le tribunal, il était assis tout à côté d’elle.

Kim ne s’est pas exprimée publiquement sur cette expérience. Aux États-Unis, n’importe quelle personne de nationalité américaine et de plus de 18 ans peut être tirée au sort pour faire partie d’un jury lors d’un procès pénal. Il est considéré comme «un devoir citoyen» d’accepter cette tâche même s’il est possible de la refuser pour de justes motifs.