Clip de «Eazy» : Kim Kardashian choquée par le clip de Kanye West

La femme d’affaires voit son compagnon Pete Davidson ligoté et enterré par Ye dans la vidéo d’«Eazy».

Le dernier clip en date de Ye, anciennement appelé Kanye West, «Eazy» dévoilé le 3 mars 2022, n’a pas du tout plus à son ex-femme. Rien d’étonnant à cela. Dans la vidéo, la star du hip-hop kidnappe et enterre un personnage en pâte à modeler qui ressemble à Pete Davidson, nouveau petit ami de Kim Kardashian. Plus gore encore, Ye rappe certains passages avec une tête décapitée entre les mains.