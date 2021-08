Kim Kardashian en mariée face à Kanye West

Chicago : Kim Kardashian en robe de mariée face à Kanye West

La femme d’affaires et le rappeur ont rejoué leur mariage sur scène, mais il n’est pas question de réconciliation pour autant.

Six mois après avoir annoncé qu’elle et Kanye West allaient divorcer , Kim Kardashian est apparue vêtue d’une robe de mariée face au père de ses quatre enfants. La scène s’est déroulée le 26 août 2021, à Chicago, durant une soirée de présentation de «Donda», le futur album de West, qui se fait toujours attendre .

Durant le dernier titre de la soirée, «No Child Left Behind», Kim est arrivée auprès de son futur ex-époux en robe de mariée signée Balenciaga et les deux stars ont simulé un échange de vœux. Malgré les apparences, il n’est pas question pour Kim et Kanye de donner une deuxième chance à leur couple.

Selon TMZ, les deux Américains savent qu’ils formeront toujours une famille, même s’ils ne sont plus ensemble. Ils se sont toujours soutenus et cela ne changera pas. D’après les sources du site, Kim était heureuse d’aider Kanye, à qui on a prêté une relation avec Irina Shayk, pour la promotion de son disque.