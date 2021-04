People : Kim Kardashian est riche à milliards

À 40 ans, la star de télé-réalité américaine a fait son entrée dans le club très sélect des milliardaires, a annoncé mardi le magazine spécialisé «Forbes».

Kim Kardashian a vu sa fortune dépasser le milliard de dollars, grâce notamment à ses marques de cosmétique et de lingerie.

L’entrepreneuse et star américaine de télé-réalité Kim Kardashian possède une fortune estimée désormais à plus d’un milliard de dollars, a annoncé mardi le magazine américain spécialisé «Forbes».

Le nouveau statut de milliardaire de la vedette de 40 ans est dû en partie à ses deux entreprises de cosmétique et de lingerie, KKW Beauty et Skims, ainsi qu’à ses contrats de télé-réalité et avec des marques pour lesquelles elle prête son image, rapporte le magazine.