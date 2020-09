Réseaux sociaux : Kim Kardashian et d’autres célébrités boycottent Instagram

Kim Kardashian, Leonardo DiCaprio ou encore Jennifer Lawrence et le comédien Sacha Baron Cohen boudent Instagram mercredi pour alerter sur les contenus haineux et la désinformation.

Plusieurs célébrités, dont Leonardo DiCaprio et Kim Kardashian, vont geler leur compte Instagram le temps d’une journée, mercredi, pour appeler Facebook, sa maison mère, à mieux lutter sur ses plateformes contre les contenus haineux et la désinformation. Ces personnalités, dont l’actrice Jennifer Lawrence et le comédien Sacha Baron Cohen, ont répondu à l’appel d’un collectif d’organisations déjà à l’origine d’un premier mouvement de boycottage de Facebook.