États-Unis : Kim Kardashian et Kanye West seraient sur le point de divorcer

Ne supportant plus son époux, l’influenceuse américaine aurait engagé une avocate pour mettre un terme à leur mariage.

D’après Page Six, le rappeur a passé ses vacances d’hiver seul dans son ranch au Wyoming, alors que son épouse et leurs quatre enfants, North, 7 ans, Saint, 5 ans, Chicago, 3 ans et Psalm, 9 mois, sont restés dans leur maison, à Los Angeles. «Kim a demandé à Kanye d’aller là-bas pour qu’ils puissent vivre chacun de leur côté et régler tranquillement les choses pour leur divorce. Pour elle, c’est terminé», précise l’informateur. L’Américaine, qui a été vue récemment sans son alliance, n’aurait plus supporté les problèmes mentaux de son mari. De plus, ses déclarations délirantes dans les médias l’ont passablement embarrassée. «Kim a beaucoup mûri. Elle envisage sérieusement des études de droit afin de devenir avocate. En même temps, Kanye dit qu’il veut devenir président et raconte plein de trucs déments. Kim en a eu juste assez.»