États-Unis : Pete Davidson et Kim Kardashian, c’est officiel

Le comédien a glissé dans une interview que la femme d’affaires était sa «petite amie».

Sur le plateau de «People (The TV Show!)», Pete Davidson a confirmé ce que beaucoup suspectaient depuis le 9 octobre 2021, lorsque lui et Kim Kardashian avaient échangé un baiser dans un sketch. Le comédien de 28 ans et la femme d’affaires, dont la séparation avec Kanye West tourne au vinaigre, passent du bon temps ensemble.