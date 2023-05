Kim Kardashian et Tom Brady en couple: c’est du flan

Après que le compte Instagram DeuxMoi a évoqué une possible relation entre l’influenceuse et le sportif, les médias se sont emballés… pour rien.

Kim Kardashian et Tom Brady sont amis, rien de plus. Instagram

Ils sont riches, célèbres, célibataires et sont allés aux Bahamas récemment: il n’en fallait pas plus pour que des rumeurs de liaison entre Kim Kardashian et Tom Brady se mettent à courir, alimentées par le compte Instagram DeuxMoi, déjà à l’origine des bruits concernant une relation amoureuse entre Kylie Jenner et Timothée Chalamet.

Mais aussi tentante que soit l’idée d’une histoire d’amour entre l’ex de Pete Davidson et l’ancien mari de Gisele Bündchen, elle ne repose sur aucun fait. Plusieurs proches des deux stars ont en effet confié à «Entertainment Tonight» et à Page Six qu’il n’y avait que de l’amitié entre elles, tandis qu’un représentant de l’Américain niait toute liaison.

Si Kim et Tom ont été en contact dernièrement, c’est parce que la première cherche à acquérir une propriété aux Bahamas dans une communauté résidentielle où l’ancien joueur de NFL possède une maison de vacances. «Kim et Tom ont des amis et des partenaires commerciaux en commun, mais ils ne sortent pas ensemble», a affirmé un des témoins interrogés par «Entertainment Tonight». «Elle l’a appelé et lui a juste demandé des conseils», a expliqué une autre personne à Page Six.