Etudes – Kim Kardashian gravit un échelon vers son rêve de barreau

Études : Kim Kardashian gravit un échelon vers son rêve de barreau

Lundi, la starlette de télé-réalité a révélé avoir réussi, après trois essais ratés en deux ans, à passer un examen de droit. Elle rêve de devenir avocate.

La star s’est plus d’une fois engagée pour une réforme du système judiciaire américain, demandant parfois la clémence pour certains condamnés

«J’ai échoué à cet examen trois fois en deux ans»

Kim Kardashian, 40 ans, a suivi des cours à l’université Pierce College de Los Angeles, mais n’a pas été diplômée. «Sachez que ça n’a pas été facile pour moi. J’ai échoué à cet examen trois fois en deux ans, mais je me suis accrochée à chaque fois et j’ai étudié encore plus», poursuit la star.

Elle souligne toutefois qu’elle souffrait du Covid-19 lors de son troisième échec et qu’elle avait une forte fièvre. Selon le barreau de Californie, l’examen de première année inclut quatre dissertations et un questionnaire à choix multiples de 100 questions sur les contrats et le droit pénal.