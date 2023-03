Kim Kardashian ne serait pas invitée au gala du MET

En 2022, Kim Kardashian avait fait sensation au gala du Metropolitan Museum de New York en arrivant sur le tapis rouge avec une robe portée par Marilyn Monroe. D’après «The Sun», il se pourrait que celle qui a assisté à un match du PSG n’y soit pas conviée en 2023. Ni elle, ni aucun autre membre du clan Kardashian-Jenner d’ailleurs. Cette décision viendrait directement d’Anna Wintour, toute puissante rédactrice en chef de «Vogue». «Elle a sévi. Elle souhaitait réduire la liste des invités cette année et faire de cet événement un moment encore plus exclusif», a dit une source.