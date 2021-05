États-Unis : Kim Kardashian poursuivie par d’anciens employés

Sept personnes affirment que la femme d’affaires ne leur a pas versé tous leurs salaires, qu’elle ne les laissait pas prendre de pauses pour manger et qu’elle les faisait trop travailler.

Les études de droit de Kim Kardashian vont certainement lui servir dans les prochaines semaines. Comme le révèlent plusieurs sites, dont TMZ et Page Six , l’Américaine de 40 ans est poursuivie en justice par sept anciens employés qui travaillaient dans sa propriété de Hidden Hills, dans le comté de Los Angeles.

Kim Kardashian s’est défendue par la voix de son porte-parole, qui a fait savoir qu’elle avait engagé un sous-traitant pour les travaux effectués dans sa résidence et qu’elle ignorait tout de l’accord conclu entre ce fournisseur de services et les personnes qui la poursuivent. «Kim n’est pas responsable de la manière dont le sous-traitant gère ses affaires ni du contrat passé directement avec les travailleurs. Elle a toujours payé ceux qu’elle engageait et espère que le problème entre ces personnes et le sous-traitant qui les a employées pourra bientôt se résoudre à l’amiable», a-t-il ajouté.