États-Unis : Kim Kardashian réunit quatre tops emblématiques

Pour la campagne de pub de sa marque de lingerie, la femme d’affaires a fait appel à Heidi Klum, Tyra Banks, Alessandra Ambrosio et Candice Swanepoel.

En matière de promo, Kim Kardashian n’a de conseils à recevoir de personne (pas comme lorsqu’il s’agit de parler de travail). L’Américaine de 41 ans l’a une nouvelle fois prouvé avec le lancement de la campagne de pub pour Skims, sa marque de lingerie. La compagne de Pete Davidson s’est non seulement offert les services de quatre des plus grands tops de ces 20 dernières années – Tyra Banks, Heidi Klum, Alessandra Ambrosio et Candice Swanepoel – mais elle a en plus pris la pose avec les quatre femmes.