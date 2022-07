Confidences intimes: Kim Kardashian se confie sur le botox

Dans cette interview, la star de téléréalité à la tête d’un empire, elle a créé une marque de vêtements et vient de lancer une ligne de produits de beauté, se confie sur la maternité, ses études de droit mais, surtout, la chirurgie esthétique. «J’ai fait des injections de botox dans la ride du lion mais je me suis calmée récemment, concède-t-elle.» Et c’est tout? Pas de chirurgie des lèvres, des pommettes ou d’extensions de cils? «Je n’ai jamais rien fait, maintient-elle mordicus. Pas d’injections dans les lèvres ni dans les joues.»

Un éloge à l’acceptation de soi stoppé net par l’évocation du temps qui passe. «Je déteste mes mains, confie la sœur aînée de Kendall Jenner. Elles sont ridées et affreuses. Mais elles m’ont accompagnée toute ma vie, ont changé les couches de mes enfants et les ont bercés donc je les accepte.» Une peur de vieillir qui pousserait l’ex-femme de Kanye West à aller loin. «Je serais capable de manger des selles si quelqu’un me disait «Si tu manges ce bol de caca tous les jours, tu auras l’air plus jeune.» À bon entendeur.