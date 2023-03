sport: Kim Kardashian s’entraîne 2 heures par jour

Jambes fuselées, ventre plat et cuisses musclées: Kim Kardashian est accompagnée de sa coach sportive , Senada Greca, depuis trois mois, pour entretenir son corps. «Elle se met au travail pendant 2 heures et ne se plaint jamais même si je la pousse au-delà de ce qu’elle pense être ses limites», décrit la coach, qui l’a convertie aux séances à haute intensité pour continuer d’obtenir des résultats après 40 ans.

Depuis le début de leur collaboration, la fondatrice de SKIMS a admis «s’entraîner deux heures, 5 à 6 fois par semaine pour gagner du muscle et se sentir plus forte». En quelques mois, elle confie qu’elle voit déjà une grande différence sur son corps. La femme d’affaires a ainsi dévoilé sa routine , sur Instagram, avec cinq exercices phares pour rester en forme.

1. Flexions du buste

Pour cela, munissez-vous de poids et d’élastiques. En effet, tous les exercices se pratiquent avec ces accessoires, mais les poids et les forces de résistance peuvent varier selon son niveau sportif. Le premier consiste en des flexions de buste vers l’avant avec une charge de 15 kg sur les épaules.

2. Squats latéraux

3. Flexions du bassin, à genoux

Sur les genoux, avec une bande de résistance placée au niveau du bassin et une charge sur les épaules, il faut réaliser des flexions du bassin. On s’assoit sur les fesses et on se relève en contractant bien les cuisses et le fessier.