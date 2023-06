Kim Kardashian serait une très bonne actrice

«J’ai rencontré Kim et elle était vraiment dans son élément. Elle était adorable, chaleureuse et je ne pense pas qu’elle ait besoin de mes conseils», a confié l’acteur à «People», vendredi 9 juin 2023, lors du Tribeca Film Festival, à New York. L’Américain de 46 ans s’est dit «vraiment impressionné» par le jeu d’actrice de la star de téléréalité. «Je me réjouis de voir cette nouvelle saison parce qu’elle a vraiment assuré», a-t-il ajouté. N’en déplaise à ceux qui avaient crié au scandale en apprenant que l’influenceuse américaine de 42 ans faisant partie du casting de la série culte de Ryan Murphy.