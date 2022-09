70 millions de dollars: Kim Kardashian s’offre la quatrième villa la plus chère de Californie

Femme d’affaires, star de téléréalité, influenceuse, mannequin et actrice: Kim Kardashian est une femme à l’emploi du temps très chargé… et au compte en banque manifestement bien garni. À 41 ans, elle vient d’ajouter un nouveau bien à son portefeuille immobilier. La villa de Malibu ayant jadis appartenu à Cindy Crawford et à son mari, Rande Gerber, lui a coûté 70 millions de dollars.

La villa d’une superficie de 700 m² est située sur un terrain de 1,2 hectare. Elle offre non seulement une vue sur l’océan, mais dispose également de son propre accès à une plage privée et d’un grand jardin, avec piscine, salons de jardin et court de tennis.

Cette perspective donne une bonne idée de la proximité de la villa avec l’océan. Jade Mills/Coldwell Banker Realty La plage située en contrebas de la villa fait partie du terrain. Kim a donc désormais sa propre plage. Jade Mills/Coldwell Banker Realty Mais la propriété offre encore bien d’autres atouts, comme une magnifique vue sur l’océan… Jade Mills/Coldwell Banker Realty

La plus chère de Malibu

Au rez-de-chaussée se trouve un spacieux salon avec une cuisine américaine et un coin repas. Mais le plus spectaculaire, ce sont sans doute les baies vitrées coulissantes s’étendant du sol au plafond qui offrent une vue sur l’océan, le jardin et la terrasse et son brasero. Par ailleurs, la suite parentale est équipée d’une cheminée et dispose d’une généreuse salle de bains. Il en va de même pour toutes les autres chambres à coucher.

La villa de près de 700 m² est construite sur deux niveaux. Jade Mills/Coldwell Banker Realty Toutes les pièces offrent une vue sur l’océan, comme ici, la cuisine. Jade Mills/Coldwell Banker Realty Dans la salle à manger (attenante au salon), les grandes baies vitrées, qui s’étendent du sol au plafond, offrent une vue spectaculaire. Jade Mills/Coldwell Banker Realty

L’espace dédié aux invités comprend non seulement une chambre à coucher et une salle de bains, mais également sa propre cuisine. Juste à côté se trouve la salle de sport. Avec un tel équipement, on ne s’étonnera plus du fait que Kim Kardashian ait acheté la villa la plus chère de Malibu, quatrième propriété la plus chère de toute la Californie.