Etats-Unis – Kim Kardashian souhaite divorcer vite, pour le bien de Kanye West

États-Unis : Kim Kardashian souhaite divorcer vite, pour le bien de Kanye West

Kim Kardashian espère que la prononciation rapide de son divorce avec Kanye West permettra au rappeur de «tourner la page».

Quatre enfants

Le couple a quatre enfants: deux filles, North et Chicago (8 et 4 ans respectivement) et deux garçons, Saint et Psalm (6 et 2 ans). Les deux stars, qui avaient commencé à se fréquenter en 2012 et s’étaient mariées en Italie deux ans plus tard, étaient rapidement devenues l’un des couples les plus en vue du monde.