vêtements gainants - Kim Kardashian souhaite sculpter aussi les bras

Ventre, jambes, fesses: ce sont les parties du corps qui sont le plus souvent remodelées par la lingerie sculptante . Depuis longtemps déjà, la marque de sous-vêtements et de shapewear de Kim Kardashian, SKIMS , s’occupe de ces zones du corps. Dans sa nouvelle collection «Barely There», SKIMS propose désormais des arm shapers, dans son assortiment, c’est-à-dire des vêtements gainant pour les bras.

Éviter les plis sur les bras

«N’oubliez pas les bras. La nouvelle collection «Barely There» est innovante et répond aux besoins spécifiques en matière de style», écrit SKIMS pour promouvoir cette gamme.

La pièce ressemble à un mini-boléro qui, grâce à son tissu rigide, est censé sculpter les bras. Dans une vidéo sur Instagram, Kim est vêtue de ce sous-vêtement et explique: «Cette pièce fonctionne pour toutes les parties du bras que l’on ne souhaite pas montrer». Elle porte la pièce sous un body et montre le haut de son bras. «Si vous n’aimez pas les plis de la peau des bras et que vous préférez que ce soit plat, ce vêtement sculptant est fait pour ça».