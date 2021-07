JO 2020 - Kim Métraux: «Je ne m’y attendais plus!»

Kim Métraux Getty Images via AFP

Elle n’y croyait plus. Et voilà que l a nouvelle, un cadeau du ciel, est tombée ce jeudi alors qu’elle se trouvait à Évian pour encourager sa sœur, Morgane, engagée sur le tournoi de Haute-Savoie en compagnie de Albane Valenzuela. Tout comme la Genevoise, Kim Métraux (26 ans) va donc s’envoler la semaine prochaine pour Tokyo. Alors que sa frangine cadette a préféré se concentrer sur le classement annuel du Symetra Tour aux États-Unis pour se qualifier pour le LPGA Tour, l’aînée, elle, se réjouit de vivre ses premiers Jeux olympiques.

Kim, vous voilà la 117e sélectionnée suisse pour les JO de Tokyo. C’est quoi votre sentiment?

C’ est génial. Mais f ranchement , je ne m’y attendais plus tellem e nt . Je savais que j’étais réserviste mais je n’avais rien reçu comme information. Je m’étais d’ailleurs organisée pour disputer deux to u rnois en Europe pendant les deux semaines des Jeux. Je ne veux pas dire que j’avais tourné la page mais j’avais l e sentiment qu’on ne m’appellerait plus. C’es t donc une sacrée surprise et l à je suis impat ie n te de pouvoir partir la semaine prochaine à Tokyo , probablem en t jeudi.

Comment s’est déroulée votre saison?

Comme le Tour européen n’a commencé qu’en mai à cause du C ovid, j’étais aux É tats-Unis p our me prép a rer . J’ai aussi pu participer à un t ournoi PGA en début de saison. C’était une nouv e lle e xpéri e nce , vraiment extraordinaire. J’ai ensuite passé les qu a lifications pour l’US Open. Là a u ssi, cela m’a permis de jouer mon premier Majeur. Encore une belle opportunité. Et voilà qu’arriv e nt les Jeux olympiques…

‹‹Mon objectif est de profiter au maximum, de donner le meilleur de ce que j’ai et on verra bien ce que cela donne en fin de semaine.›› Kim Métraux, qui va participer à ses premiers Jeux olympiques

Vous y allez avec quelles ambitions?

Je m’attends une fois encore à une expérience extraordinaire m a is à vrai dire je ne me suis fixé aucun but en tête. Je n’ai aucun rêve précis. Mon objectif est de profiter au maximum, d e donn e r le meil l eur de ce que j ’ ai et on verra bien ce que cela donne en fin de semaine. Mais le plus i m portant est de me concentrer sur mon jeu . Je veux vraiment profi t er de ce bon moment à fond car o n ne sait jamais si j’aurai e n core une fois cette opportunité.

Avez-vous des souvenirs de Jeux olympiques?