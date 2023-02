Kim Petras, première trans récompensée aux Grammy Awards

Grammy Awards : Kim Petras, première femme trans récompensée

Kim Petras et Sam Smith étaient tout sourire, avec leur Grammy Award dans les mains.

Tout comme Beyoncé , Kim Petras vient d’entrer dans l’histoire de la plus prestigieuse cérémonie de prix de la planète musique. Dimanche 5 février 2023, la chanteuse allemande de 30 ans a reçu le trophée de Meilleur duo de pop pour «Unholy», titre qu’elle partage avec l’artiste Britannique Sam Smith, qui nous a accordé une interview pour son récent album «Gloria» . Kim Petras est ainsi devenue la première femme trans à être récompensée d’un Grammy Award.

«Oh mon Dieu! Je suis une trans avec un Grammy (ndlr: «Tranny with a Grammy», en anglais), a posté l’artiste un peu plus tard sur Instagram. Elle a également ajouté un émoticone qui pleure et un autre ému.