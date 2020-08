Football

Kimmich et Goretzka ont un cœur aussi grand que le Bayern

Les deux joueurs ont déjà récolté plus de 3 millions d’euros en faveur du Mémorial d’Auschwitz, soulignant l’importance de cette cause.

Joshua Kimmich (à gauche) et Leon Goretzka (à droite) ne sont pas seulement généreux dans leurs efforts, mais aussi en dehors d’un terrain.

Contre l’oubli. Confronté à des difficultés financières dues à la pandémie de Covid-19, le Mémorial d’Auschwitz a bénéficié d’un don important de deux stars du Bayern, grâce à la plateforme «WeKickCorona» , lancée en mars par Joshua Kimmich et Leon Goretzka . Cette somme permettra d’organiser une conférence internationale sur l’éducation en 2021, où seront notamment discutées les manières d’enseigner l’Holocauste ainsi que les expressions modernes de la xénophobie et de la haine.

Les deux joueurs du Bayern, qui ont déjà récolté 3 millions d’euros, ont souligné l’importance de cette cause dans un communiqué: «Auschwitz fait partie de notre histoire et sa mémoire est omniprésente 75 ans après la fin de la guerre. Nous sommes tous mis au défi de faire en sorte que l’un des chapitres les plus sombres de l’histoire de l’humanité ne se répète pas. Il nous tient à cœur de contribuer à ce que la culture du souvenir soit maintenue même pendant la pandémie de coronavirus.»