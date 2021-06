Euro 2020 - Kimpembe n’est pas inquiet pour Mbappé

Et d’ajouter: «Pendant les trois matches , il s’est créé beaucoup d’occasions. Il ne les a pas mises au fond , mais il a participé aux actions offensives de l’équipe . E t surtout il a réussi à se créer des occasions. C’est le plus important pour l’équipe. Avant tout , cela reste la victoire et les points qui sont le plus important . » Le principal intéressé , qui a la confiance de Didier Deschamps, appréciera sans doute ce soutien. Les Suisses et Yann Sommer pourraient bien subir son réveil lundi…