Disney +: Kingsley Ben-Adir sème la terreur chez Marvel

Le comédien britannique de 37 ans sera aussi bientôt à l’affiche du film «Barbie» au cinéma. IMAGO/Sipa USA

Il est la découverte dans l’univers Marvel de «Secret Invasion», dès mercredi 21 juin sur Disney+. Aux côtés de Samuel L. Jackson, Olivia Colman et Emilia Clarke, l’acteur britannique Kingsley Ben-Adir, 37 ans, incarne le terrible Gravik. Rencontre.

Qu’est-ce qui vous a attiré vers le monde des superhéros de Marvel?

C’est la première fois qu’on me propose de jouer un méchant qui vient d’une autre planète. J’ai rencontré les producteurs au tout début du développement de la série, ce qui nous a permis de travailler des mois pour étoffer mon personnage, car il a une place prépondérante dans l’intrigue de «Secret Invasion». Je ne voulais pas être un méchant séduisant et charismatique. Gravik a le pouvoir de prendre différentes formes humaines pour attaquer ses adversaires.

Qui est Gravik?

Il est le chef d’une section terroriste des Skrulls. Ils veulent déclencher une guerre mondiale entre humains pour les anéantir et permettre à son peuple extraterrestre de s’approprier la terre. Il n’y avait que Samuel L. Jackson, qui reprend son personnage de Nick Fury, de confirmé comme acteur avant que je n’accepte ce rôle.

Justement comment se sont déroulées vos scènes communes?

Il m’a fallu refaire les premières scènes plusieurs fois pour me détendre face à Samuel et lui tenir tête. Il en impose sur un plateau! L’avantage est que nos scènes communes sont dans les derniers épisodes. J’ai donc eu le temps de m’habituer à lui donner la réplique. (Rire.) D’autant que Gravik déteste Nick Fury et qu’il a de bonnes raisons personnelles pour cela.

Vous serez aussi à l’affiche d’un des films les plus attendus de l’été, «Barbie», avec Margot Robbie et Ryan Gosling…

J’ai reçu le scénario de Greta Gerwig et Noah Baumbach, que j’ai trouvé superdrôle, puis j’ai passé une soirée à discuter avec la réalisatrice autour de quelques verres de whisky. (Rire.) Greta a vraiment trouvé une manière différente et cool d’aborder l’histoire de Barbie et Ken.

Ryan Gosling incarne Ken, mais vous êtes aussi une autre version de Ken dans ce film, exact?