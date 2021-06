Euro 2020 : Kingsley Coman: la France, «meilleure équipe du monde»

L’équipe de France, qui affronte mardi l’Allemagne pour son premier match de la compétition, se montre particulièrement confiante.

«Nous savons comment ils jouent et, malgré cela, ils ne sont pas prévisibles, parce qu’ils sont flexibles à l’infini. Cela vient de l’incroyable classe individuelle des joueurs. Ils sont extrêmement forts et difficilement prévisibles», a dépeint le sélectionneur Joachim Löw.

Le milieu du Bayern Munich Kingsley Coman n’a pas hésité à qualifier la France de «meilleure équipe du monde», une assertion reprise par Karim Benzema. «Vu les noms, gardiens, défenseurs, milieux et attaquants, sur le papier oui on peut se permettre de le dire», a reconnu l’avant-centre du Real Madrid.

«Continuer à gagner le respect»

Rappelé à la surprise générale pour l’Euro, le natif de Lyon vient renforcer une ligne d’attaque XXL aux côtés d’Antoine Griezmann, Kylian Mbappé, Ousmane Dembélé, Olivier Giroud et Coman, auxquels se joignent Wissam Ben Yedder et Marcus Thuram. Il faut venir «avec beaucoup de confiance, respecter l’adversaire et jouer avec nos forces», a déclaré l’intéressé.