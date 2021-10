Kingzer, en concert dans sa ville de Lausanne

Lausanne : Kingzer, en concert dans sa ville

Le rappeur lausannois défendra sa première mixtape, sortie il y a peu, jeudi 21 octobre 2021 au D! Club à Lausanne.

Kingzer a lâché sa première mixtape, «Fini la récré», il y a une dizaine de jours. Le rappeur lausannois, fier ambassadeur de sa ville et fidèle supporter du Lausanne Sport, le présentera jeudi 21 octobre 2021 sur la scène du D! Club. Ce disque est sorti sur Mal Luné Music , label parisien qui a notamment révélé et accompagné dans son ascension la star du rap Ninho.

Kingzer, 29 ans, avait d’ailleurs fait certaines de ses premières parties. «Ça fait quelque chose. Je connais plein d’artistes à Lausanne qui sont talentueux et c’est moi qui ai eu cette opportunité. Je me suis retrouvé sur de grandes scènes. Franchement, ça m’a choqué et ça m’a étonné», nous racontait Kingzer en 2019. Au D!, celui qu’on pouvait voir sur des pubs dans le métro lausannois, se produira aux côtés du fer de lance du rap romand Slimka et des découvertes VVSPanther et KokeineJTD.