La fédération IBO (International Boxing Organisation) est l’une des principales fédérations professionnelles mondiales. Elle a été créée en 1993 après la WBA (1921), le WBC (1963), l’IBF (1983), la WBO (1988) et l’IBC (1990).

Entraîné depuis ses débuts par Giorgio Costantino, Kinigamazi est devenu champion de Suisse des légers en 2007, puis champion d’Afrique en 2016. Il s’est positionné dans la hiérarchie mondiale en juin 2017, en s’emparant à Thônex du titre WBF face à l’Argentin Farias. A cinq reprises, il a défendu victorieusement cette ceinture: face au Hongrois Lakatos, au Nicaraguayen Blanco, à l’Ecossais McCorry, au Tchèque Parlagi et au Sud-Africain Mahlangu.

Terminer en beauté

Ce nouveau défi est un tremplin inespéré pour lui permettre éventuellement de rencontrer ensuite l’un des champions du monde actuels (les Mexicains Berchelt/WBC et Santa Cruz/WBA), les Américains Diaz/IBF et Herring/WBO) et terminer ainsi sa carrière en beauté.