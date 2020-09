«Groupe de 7 personnes, un gang d'après la police. Ils me provoquaient gratuitement puis m'ont attaqué. Ils m'ont assommé à la bouteille puis enchaîné en groupe. Je ferme un oeil car je suis myope et je vois mieux d'un côté. Je suis content que le groupe avec moi n'ait rien. Et pour eux, c'est un 'jeu' entre rivaux de gangs sur Tours... qui a frappé le plus de personnes. La personne avant moi qui a été prise en charge a été poignardée. Je dois m'estimer heureux…», a relaté mercredi Kinstaar, encore choqué, sur son compte Twitter.