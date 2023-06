Kiosquier blessé par balle aux Eaux-Vives: un suspect interpellé

Durant la nuit du 31 mai au 1er juin, le braquage du kiosque «Rayon de soleil», situé au 66, rue de Montchoisy, dans le quartier des Eaux-Vives, avait mal tourné. Le fils du gérant, âgé d’une vingtaine d’années, avait reçu une balle dans la jambe et été emmené d’urgence aux HUG. Selon la «Tribune de Genève», un suspect a été interpellé en début de semaine à Genève. Il est prévenu de tentative de meurtre et de brigandage. Ce mercredi, le Tribunal des mesures de contrainte a décidé de le placer en détention provisoire durant trois mois, en raison des risques de fuite et de collusion: les enquêteurs pensent qu’il a agi avec des complices, ce que plusieurs témoins rencontrés sur place avaient relaté au lendemain des faits.