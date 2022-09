Test : Kirby a eu l’appétit plus gros que son énorme ventre dodu

Après nous avoir rassasiés il y a peu de temps avec «Kirby et le monde oublié» et son contenu gargantuesque, la petite boule rose préférée de Nintendo s’est attaquée cette fois-ci à l’un des jeux multijoueurs les plus appréciés de ces dernières années. Dans «Kirby’s Dream Buffet», jusqu’à quatre concurrents affamés doivent rivaliser de gourmandise dans des parcours et des minijeux, sur des circuits croustillants et débordants de crème, de chocolat, de crème glacée et autres délices. Pour l’emporter, il suffit d’engloutir des montagnes de fraises afin de grossir et d’augmenter sa vitesse.