Politique : Kirghizistan: un référendum étend les pouvoirs du président

La révision constitutionnelle approuvée dimanche avec 79% des voix rapprochera le régime politique kirghiz de ceux d’États autoritaires ou de la Russie.

Le président du Kirghizistan, Sadyr Japarov, s’est vu accorder dimanche plus de pouvoir et la possibilité de briguer un second mandat.

Les électeurs du Kirghizistan ont largement approuvé dimanche par référendum une révision constitutionnelle accordant plus de pouvoir au président et autorisant l’actuel chef de l’État, Sadyr Japarov, à briguer un second mandat.

Le système politique sur lequel les Kirghiz devaient se prononcer rapprocherait le Kirghizistan, le plus pluraliste mais aussi le plus instable des pays de la région, de ses voisins aux régimes autoritaires ou de la Russie.

La révision constitutionnelle supprime notamment le mandat unique de six ans du président, introduit en 2010 après que deux chefs d’État successifs eurent été chassés par la rue sur fond de dérive clientéliste et autoritaire.

Rivaux politiques arrêtés

L’Organisation pour la sécurité et la coopération en Europe (OSCE) ainsi que la Commission «pour la démocratie par le droit» (dite «de Venise») du Conseil de l’Europe ont toutes deux déploré le manque de «consultations publiques significatives et inclusives et de débat au parlement» au sujet du texte. Les deux institutions disent aussi s’inquiéter du «rôle et des prérogatives trop importantes du président» qu’il prévoit.