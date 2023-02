Crevaison: Kit d'urgence ou roue de secours?

En cas de crevaison, on cherche en vain une roue de secours dans le coffre de la plupart des voitures modernes. La plupart du temps, on y trouve tout au plus un kit d'urgence pour la réparation des pneus. Mais est-ce vraiment un choix intelligent?

Question d’une lectrice de «20 minutes»

Je veux acheter une nouvelle voiture. Dans le showroom, j'ai regardé le coffre et j'ai constaté qu'il n'y avait plus de roue de secours sous le plancher. Le vendeur m'a dit que je pouvais la commander en option, mais que la voiture est normalement livrée avec un kit de réparation de pneu d'urgence. Maintenant, je suis perplexe, qu'est-ce qui est le plus logique?

Réponse de l’équipe d’experts de Viva

Vous avez constaté à juste titre que l'on préfère aujourd'hui miser sur plus de place et surtout moins de poids – après tout, le kit de réparation qui se trouve généralement de manière standard à bord est aussi clairement plus léger qu'une roue de secours ou une roue galette. De plus, en cas de crevaison, rares sont ceux qui mettent la main à la pâte, la plupart du temps le TCS ou un autre dépanneur est appelé. En effet, le changement d'un pneu prend plus de temps qu'en Formule 1, où il s'effectue aujourd'hui en quelques secondes.

Le kit de réparation des pneus que vous avez décrit comme un kit d'urgence se compose en général d'un compresseur et d'un liquide d'étanchéité et coûte nettement moins cher qu'une roue de secours complète. Pour vous, il s'agit d'évaluer quelle solution vous convient le mieux en cas de crevaison, car les deux variantes ont des avantages et des inconvénients. Avec une roue de secours, vous transportez toujours un peu plus de poids, ce qui augmente légèrement la consommation de carburant, mais vous pouvez changer la roue vous-même en cas de crevaison et continuer à rouler sans problème.

Différents fabricants de pneus proposent aujourd'hui des pneus qui peuvent encore être utilisés même s'ils sont endommagés. Ces pneus dits «runflat» ont un anneau de soutien sur la jante ou des flancs plus stables, ce qui permet de continuer à rouler – certes à vitesse réduite: la plupart du temps, il s'agit d'une vitesse maximale de 80 km/h – et de quitter ainsi l'autoroute pour rejoindre le garage le plus proche.

Pour en revenir au kit d'urgence, son utilisation est en fait simple et certainement plus confortable qu'un changement de roue avec une clé à molette, mais elle varie selon les fabricants. C'est pourquoi il faut absolument consulter la notice d’utilisation. Mais l'idée est la même: il suffit d'enlever le capuchon de valve, de vider le produit d'étanchéité dans le pneu ou de le pomper soi-même à l'aide du compresseur et de remplir à nouveau le pneu d'air. La consistance collante du produit d'étanchéité parvient certes à colmater les petites crevaisons d'environ 4 à 5 millimètres sur la bande de roulement, mais elle se répand également sur la jante, l'intérieur du pneu et, le cas échéant, sur le capteur de pression des pneus.

Ainsi, vous pourrez poursuivre rapidement votre route et vous acquittez éventuellement de frais supplémentaires lors du remplacement ultérieur du pneu. Car, un pneu défectueux doit être remplacé dans tous les cas.

Autre point important: même après une réparation réussie, il convient de garder un œil sur la pression des pneus en se rendant au garage. En effet, les chances de réussite de la réparation du pneu ne dépendent pas seulement de la taille du trou, mais aussi de la date du liquide d'étanchéité. Celui-ci a une date d'expiration et doit être remplacé périodiquement, sinon sa propriété adhésive diminue. Comme vous pouvez le constater, la question de savoir s’il vaut mieux miser sur une roue de secours ou sur un kit de réparation de pneus, généralement préconisé par les fabricants, est quasiment une question de foi.

