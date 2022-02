CREVAISON – Kit de dépannage pratique ou roue de secours?

De plus en plus de voitures n’ont plus de roue de secours à bord, mais disposent d’un kit de dépannage. Cela permet d’injecter du produit d’étanchéité dans le pneu, puis de le gonfler à l’aide d’un compresseur ou d’une cartouche de pression. L’expert en énumère les avantages et les inconvénients.

Question d’Elena à l’équipe d’experts de l’UPSA:

Dois-je continuer à miser sur une roue de secours ou le kit de dépannage peu encombrant n’est-il pas beaucoup plus judicieux? Une collègue m’a averti que le produit d’étanchéité attaquait la jante, est-ce vrai?

Réponse de Markus Peter de l’UPSA:

Chère Elena,

Vous avez déjà cité l’avantage d’un kit de dépannage par rapport à une roue de secours normale: il prend nettement moins de place. En outre, il est plus léger et permet ainsi d’économiser du carburant. Il vaut mieux laisser les charges inutiles à la maison, car pour 20 kilos de moins à bord d’une voiture, on économise tout de même 1% de carburant, kilomètre après kilomètre.

Mais vous devez aussi garder à l’esprit qu’un kit de dépannage ne permet généralement d’étanchéifier que de petits trous et qu’il est recommandé de raccourcir le trajet après l’étanchéification, idéalement jusqu’au garage spécialisé le plus proche.

Contrairement au changement de roue, exercice souvent pénible et fatigant, les différents kits pour crevaison présentent l’avantage d’être plus faciles à utiliser. Néanmoins, comme nous l’avons déjà mentionné, il n’est pas possible de réparer des dommages plus importants que des fissures dans le pneu, un décollement de la bande de roulement ou des valves endommagées.

Les kits de dépannage pratiques n’ont pas que des avantages. Markus Peter, UPSA

En outre, selon le produit d’étanchéité, l’utilisation à des températures négatives peut également être limitée. En hiver, les produits peuvent être trop visqueux. Il est donc impératif de respecter le mode d’emploi et les informations à ce sujet.

Et votre collègue n’a pas tout à fait raison: en effet, les produits d’étanchéité n’attaquent pas les jantes, mais ils déposent des «déchets» à l’intérieur du pneu défectueux. C’est pourquoi un nettoyage intérieur de la jante par une entreprise spécialisée est également nécessaire. Sur les roues équipées de capteurs de pression pour surveiller la pression des pneus, l’utilisation d’un produit d’étanchéité entraîne souvent l’obstruction ou l’endommagement du capteur et la nécessité de le remplacer.

Bon à savoir: les produits d’étanchéité pour pneus ne durent pas éternellement et doivent être remplacés au bout de quelques années. Comme pour les denrées alimentaires, une date limite de conservation est généralement imprimée sur le récipient du produit d’étanchéité.

Comme vous le voyez, les kits de dépannage pratiques n’ont pas que des avantages et il peut être tout à fait judicieux de continuer à miser sur une roue de secours. Demandez conseil à votre garagiste, il se fera un plaisir de vous aider et vous montrera les options adaptées à votre véhicule. Et en cas de besoin, de nombreux garagistes sont prêts à venir en aide avec leur propre service de dépannage...

Bonne route!

