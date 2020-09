Kit d’urgence en cas de crevaison: est-il vraiment utile?

On constate de plus en plus que les voitures modernes n’ont pas de roue de secours mais un kit anti-crevaison. Cela a des avantages et des inconvénients.

Changer la roue s’avère plus efficace que d’utiliser un kit anti-crevaison. Getty Images/iStockphoto

Question de Severin à l’équipe d’experts de l’UPSA:

A-t-on encore besoin de nos jours d’une roue de secours? Ou un kit anti-crevaison suffit-il? J’ai entendu dire que ces kits d’urgence collent la jante et ne sont donc pas si avantageux.

Réponse de Markus Peter de l’UPSA:

Cher Severin,

En effet aujourd’hui, la plupart des voitures sont équipées, de série, d’un kit de réparation en cas de crevaison. Il est possible de s’équiper d’une roue de secours pour certains véhicules en la commandant en option. Mais la place pour une roue de secours, sous le coffre, est généralement limitée, ce qui explique pourquoi il n’est pas toujours possible d’en loger une ou alors seulement une plus petite que les roues de série, une roue dite «galette».

Un kit anti-crevaison est composé d’un compresseur et d’un liquide d’étanchéité (même texture et même couleur que le lait). Ce produit a une date de péremption et doit être remplacé régulièrement. Bien sûr, il n’est efficace que sur les petites fissures, comme quand on a roulé sur un clou, par exemple. Une fois la réparation effectuée, il est également important de vérifier la pression du pneu après avoir roulé un peu.

Pour de nombreux automobilistes, utiliser un kit anti-crevaison est bien trop compliqué (tout comme changer une roue et utiliser la clé de serrage des roues), au point qu’ils préfèrent appeler le service de dépannage. Alors pour répondre à votre question: oui, changer la roue s’avère plus efficace que d’utiliser un kit anti-crevaison. Et s’il y a encore assez d’air dans la roue de secours, pas besoin du compresseur.

Vous remarquez à juste titre que le liquide d’étanchéité est collant (ou doit l’être) pour être efficace. Mais attention, il ne colle pas la jante: il tapisse la face intérieure du pneu et donc le capteur de pression des pneus s’il y en a un. Cela n’enchante ni le client (qui doit remplacer le capteur) ni l’entreprise d’élimination des pneus (qui voit ses outils de broyage encollés à leur tour).

L’UPSA est l’association des garagistes suisses. Quelque 4000 entreprises comptant 39’000 collaborateurs au total (dont 9000 jeunes en formation initiale et continue) veillent à ce que nous puissions circuler de manière fiable, sûre et écoefficiente. L’équipe d’experts qui répond à vos questions est composée de: Markus Aegerter (Commerce et Prestations), Olivier Maeder (Formation), Markus Peter (Technique et Environnement) et la juriste de l’UPSA, Olivia Solari (Droit).

D’ailleurs, plusieurs fabricants proposent des pneus capables de rouler encore même après avoir subi un dommage: les pneus Run-Flat sont équipés soit de flancs renforcés soit d’un système d’appui monté sur la jante. Ces deux systèmes permettent de rouler à plat. Selon le pneu, il est possible de parcourir au moins 80 kilomètres à 80 km/h maximum, ce qui permet d’atteindre tranquillement le garage le plus proche.

Enfin, il y a aussi les pneus qui se réparent tout seuls: dès leur fabrication, ils sont équipés d’une couche dure de produit visqueux sur la face intérieure qui se répand si elle est perforée, colmatant ainsi toute fuite d’air. Plusieurs fabricants proposent ces pneus sous différentes appellations, mais tous s’accordent sur l’utilisation du terme anglais «seal», qui signifie joint ou encore sceller, fermer hermétiquement.