Kit Harington et Rose Leslie sont parents pour la deuxième fois

Déjà parents d’un garçon, qui a vu le jour en février 2021, et dont on ne connaît pas le prénom, Rose Leslie et Kit Harington sont devenus parents pour la deuxième fois. Le porte-parole de celui qui était terrifié par la deuxième grossesse de son épouse a confirmé l’heureuse nouvelle à Page Six. «Ils sont ravis d’avoir accueilli une petite fille dans leur famille», a-t-il indiqué.