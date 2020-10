«J’ai accepté la décision»

Elle avait alors décidé de ne plus le laisser sortir la nuit et de lui administrer des calmants à base de plantes. Et selon elle, les mesures ont porté leurs fruits. «Depuis trois semaines, tout est redevenu calme.» Visiblement pas assez aux yeux des habitants puisque la quinquagénaire a reçu mardi une nouvelle lettre de la régie. Celle-ci lui a posé un deuxième ultimatum, définitif cette fois-ci: Kito a dix jours pour trouver un nouveau foyer. Il aurait mordu un autre chat. «J’ai accepté la décision», raconte E.V, néanmoins consternée. «Je ne veux plus me battre et je n’en peux plus de cette guerre.» Contactée, la régie confirme l’ultimatum sans vouloir donner davantage de précisions.