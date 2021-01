Le vent comme principal adversaire

Feuz a cependant eu peur que les aléas de la course et de la météo ne jouent contre lui. Après une première interruption de course provoquée par la chute de l’Américain Ryan Cochran-Siegle (dossard 13), puis une deuxième après la terrible envolée du Suisse Urs Kryenbühl (dossard 17) sur le dernier saut du schuss final, le vent a conduit les organisateurs à interrompre la course à deux reprises durant de longues minutes.