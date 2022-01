Ski alpin : Kitzbühel: la deuxième descente repoussée

Les mauvaises conditions météo de la station autrichienne ont obligé les organisateurs à modifier le programme du week-end.

Chutes de neige prévues

D’importantes chutes de neige sont prévues dans la station autrichienne à partir de jeudi, avec un pic de précipitations le samedi (entre 30 et 60 cm de neige), et mettent en danger la tenue des courses. Les organisateurs ont choisi d’inverser les deux compétitions car, disputé sur une piste beaucoup plus courte, le slalom est plus facile à préparer en cas de mauvais temps.