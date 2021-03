France : Klapisch concocte une «Salade grecque» pour Amazon

Le réalisateur tournera la suite de «L’auberge espagnole», des «Poupées russes» et de «Casse-tête chinois» sous forme de série.

Place aux jeunes, serait-on tenté de dire en lisant l’annonce du projet de Cédric Klapisch pour Prime Video. Le réalisateur français a en effet décidé de raconter l’histoire de Mia et Tom, dont les parents, Wendy et Xavier, étaient les héros de «L’auberge Espagnole», des «Poupées russes» et de «Casse-tête chinois». Cependant, cette fois, il a décidé de le faire en série et non plus dans un long métrage, comme il l’avait déjà évoqué en 2019 .

Melha Bedia, chasse à l’homme et Orelsan également au programme

Autre programme très attendu, «Celebrity Hunted – Chasse à l’homme», dans lequel des duos de célébrités se mettront dans la peau de fugitifs et auront dix jours pour se rendre dans une planque en échappant à des «enquêteurs et des experts de la traque surentraînés». Les équipes seront formées de Laure et Florent Manaudou, Franck Gastambide et Ramzy Bedia, Dadju et Darcy et Seb la Frite et Squeezie.