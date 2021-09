Electro swing : Klischée s’est bien amusé en tournée

Dans son dernier EP en date, le groupe suisse d’electro swing se remémore quelques savoureux moments vécus lorsqu’il était sur la route.

Le groupe a donné des centaines de concerts et connu tout autant d’hôtels durant sa carrière.

Depuis le début de l’année 2021, le quatuor nous régale avec des singles légers et dansants. Le dernier en date, «Le Wéekend», est sorti le vendredi 17 avril, tout comme l’EP «Late Check-Out», qui regroupe les morceaux les plus récents du groupe.

Pour ce disque, les musiciens valaisans et bernois se sont inspirés des expériences et des rencontres en tournée d’avant la pandémie. «Ce disque évoque des séjours dans des hôtels du monde entier, des histoires de club sandwichs dans le hall, de fêtes dans les chambres à Hong Kong, de petits-déjeuners de minuit à Berlin et de minibars vides à 3 heures du matin», résume Klischée, qui a retrouvé le chemin des scènes depuis peu