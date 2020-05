Le coach des Reds se confie

Klopp: «Nous devrons le faire sans le meilleur boost du monde»

L’entraîneur de Liverpool s’est confié sur le site internet du club anglais. Ses joueurs seront prêts à gagner ces deux matches si la Premier League reprend.

«J’étais sur la lune quand j’ai appris qu’on pouvait reprendre l’entraînement. J’étais vraiment impatient. C’est génial de pouvoir retrouver le centre de Melwood et le travail en petits groupes de cinq joueurs, a-t-il déclaré. Cette semaine, ils doivent se réhabituer à la balle, au terrain et aux chaussures. Ils vont faire des passes et des petites combinaisons tactiques».

L’Allemand a raconté avoir suivi avec intérêt la reprise de la Bundesliga. «Le niveau en Allemagne a été très bon, avec de beaux buts et des duels disputés, a estimé le coach des Reds. Dès que la saison reprend en Premier League, Liverpool va aussi courir et se battre à 100%».

«J’adore voir les matchs sans commentaire»

Conscient que les Reds ne sont plus qu’à deux victoires d’un titre qui leur échappe depuis 30 ans, Jürgen Klopp y va sans détours. «Nous devons gagner deux matches dès que le championnat reprend. Ce n’est pas « seulement» deux, mais bien deux victoires. Pas plus ni moins. Nous devons le faire, malheureusement sans le meilleur boost du monde et le meilleur coup de pied au c** : la foule d’Anfield. Ça ne sert à rien de se plaindre. Prenons le reste et tirons-en le meilleur.»