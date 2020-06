Un soutien de poids

Klopp rend hommage à Lucien Favre

Au cours d’un entretien accordé à Sky Sports, l’entraîneur de Liverpool a salué le travail du Vaudois, remis en question ces derniers mois du côté du Borussia Dortmund.

Jürgen Klopp et Lucien Favre en 2009, lorsque le premier entraînait le Borussia Dortmund et le deuxième le Hertha Berlin.

Ces dernières heures, il a pourtant reçu les éloges de l’un de ses homologues. Et non des moindres: Jürgen Klopp. Idolâtré à Dortmund, avec qui il a remporté le championnat en 2011 et 2012, l’entraîneur de Liverpool a défendu le travail du Vaudois lors d’un entretien accordé à Sky Sports.