Football

Klopp réprimande les fans de Liverpool

Dans une lettre publiée dans le «Liverpool Echo», l’entraîneur allemand des Reds a demandé aux fans de fêter le titre en toute sécurité.

Des violents affrontements

La police a rapporté de violents affrontements et des jets de projectiles alors que les célébrations se poursuivaient dans le centre-ville jusqu'aux petites heures du matin, sans observer les mesures de distanciation pour contenir la propagation du coronavirus.

Dans une lettre ouverte publiée par un journal local , Klopp a déclaré qu'il «n'aimait pas» les scènes qui se sont déroulées lors de ces célébrations. «Je suis un être humain et votre passion est aussi la mienne, mais en ce moment, le plus important est que nous n'ayons pas ce genre de rassemblements publics», a écrit Klopp.

«Nous le devons aux personnes les plus vulnérables de notre communauté, aux travailleurs de la santé qui ont tant donné et que nous avons applaudis, ainsi qu'à la police et aux autorités locales qui nous aident, en tant que club», a-t-il ajouté.