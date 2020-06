Football

Klopp veut-il se séparer de Shaqiri?

Selon le journal espagnol AS, Jürgen Klopp aurait une liste de six joueurs indésirables pour Liverpool. L'international suisse y figurerait.

Si le championnat actuel de Premier League vient à peine de reprendre, cela n'empêche pas les dirigeants de penser à la saison prochaine. Et Liverpool, grand dominateur de la saison anglaise, ne semble pas être en reste, à en croire les médias espagnols. Selon le quotidien AS, Jürgen Klopp aurait fait du milieu de terrain son principal chantier pour le prochain exercice. Parmi les joueurs ciblés, deux individualités des Wolverhampton Wolves: Adama Traoré et Ruben Neves. Si l'on ajoute aux potentielles arrivées la présence de Naby Keita, le Guinéen engagé l'été dernier pour plus de 60 millions d'euros, la conséquence semble claire: Liverpool devra dégraisser.