Andri Spiller et Kloten ont fait la différence en 11 minutes. (Pascal Muller/freshfocus/archives)

En déplacement dimanche à Zurich pour y affronter Kloten, le HCC n’avait de loin pas les faveurs de la cote, puisqu’il était déjà mené 2-0 dans sa série de quarts de finale des play-off de Swiss League. Et pourtant, les Neuchâtelois ont commencé cette rencontre sans complexe. Ils sont même parvenus à ouvrir le score par Karim Bouchareb à la 12e minute de jeu.

Les hommes de Thierry Paterlini ont tenu le rythme jusqu’à la mi-match avant de totalement exploser. Ils ont encaissé six buts en 11 minutes. Le 1-1 signé Ramon Knellwolf à la 27e et le 2-1 venu de la crosse de Steve Kellenberger… 19 secondes plus tard, ont porté un gros coup sur la tête des visiteurs. Ils ne s’en sont d’ailleurs jamais remis.

Toute l’équipe s’y est mise

Dans ce deuxième tiers, les aviateurs ont continué à dérouler. À noter que les six réussites ont été inscrites par six marqueurs différents, et le tout sans bénéficier de supériorité numérique. Dix joueurs ont inscrit leur nom sur la feuille de match à l’occasion de cette séquence.

La fin de la rencontre s’est déroulée plus calmement pour le portier Matteo Ritz qui avait remplacé Stéphane Charlin à la 32e minute, après le 4-1. Le Chaux-de-Fonnier ne s’est incliné qu’à une seule reprise durant la dernière période.

Plus de droit à l’erreur