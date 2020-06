Knie ne franchira pas le Röstigraben cette année

• Berne - du 4 au 20 septembre 2020

• Langenthal (BE) - les 22 et 23 septembre 2020

• Thoune (BE) - du 25 au 27 septembre 2020

• Aarau - du 30 septembre au 4 octobre 2020

• Buchs (SG) – les 6 et 7 octobre 2020

• Coire (GR) – du 9 au 11 octobre 2020

• Zurich – à partir du 14 octobre 2020

• Saint-Gall – du 10 au 18 novembre 2020

• Wil (SG) – du 20 au 22 novembre 2020

• Rapperswil (SG) – du 25 au 29 novembre 2020

• Zoug – du 4 au 6 décembre 2020

• Lucerne – du 9 au 31 décembre 2020